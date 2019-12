200 leerlingen van zeven Ninoofse scholen nemen deel aan interscholenzwemwedstrijd: Hartencollege Meerbeke zwemt het snelst Claudia Van den Houte

17 december 2019

In totaal 197 kinderen uit zeven basisscholen in Ninove hebben deelgenomen aan de jaarlijkse interscholenzwemwedstrijd in zwembad De Kleine Dender.

Tijdens die wedstrijd nemen leerlingen uit de verschillende basisscholen het naar traditie tegen elkaar op. Dat gebeurde per leerjaar. Voor het vijfde en het zesde leerjaar zwommen jongens en meisjes in aparte reeksen. Naast de individuele reeksen waren er ook estafette-reeksen. Het Hartencollege Basisschool Meerbeke eindigde op de hoogste plaats in de rangschikking en werd de winnaar van de interscholenzwemwedstrijd. Basisschool Windekind uit Denderwindeke behaalde de tweede plaats en het Hartencollege Basisschool Weggevoerdenstraat werd derde.

Viktor Willems (Hartencollege Basisschool Weggevoerdenstraat) werd de winnaar in de reeks van het eerste leerjaar. Voor het tweede leerjaar was dat Arman Ter-Eganyan (Hartencollege Basisschool Weggevoerdenstraat), voor het derde leerjaar Lotte Bullen (Hartencollege Basisschool Weggevoerdenstraat), voor het vierde leerjaar Zeger Seeuws (Hartencollege Basisschool Onderwijslaan), voor het vijfde leerjaar Annelies Pillet (Hartencollege Basisschool Meerbeke) bij de meisjes en Jordi Penne (Hartencollege Basisschool Meerbeke) bij de jongens, en voor het zesde leerjaar Aiko Stockman (Hartencollege Basisschool Onderwijslaan) bij de meisjes en Wannes Grijseels (Hartencollege Basisschool Meerbeke).