20.000 euro subsidies voor fietssuggestiestroken en bermen in industriezone Claudia Van den Houte

13 december 2019

18u47 0 Ninove De provincie Oost-Vlaanderen kent 20.000 euro subsidies toe voor fietssuggestiestroken en biodiverse bermen in de industriezone in de Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost in Ninove.

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft subsidies goedgekeurd voor zes projecten die inzetten op verduurzaming van bedrijventerreinen. In totaal gaat om om 120.000 euro. Eén van die zes projecten is een project van de vzw IZ 2 Ninove. Die vzw ijvert in de samenwerking met de bedrijven op de industriezone 2 voor de verbetering van de signalisatie, de verkeersveiligheid en het imago. Voor de aanleg van fietssuggestiestroken en biodiverse bermen ontvangt de vzw 20.000 euro.

Drie jaar geleden kaartte Elie Van Der Smissen, die op dat moment al 36 jaar werkte in de industriezone, het gebrek aan voet- en fietspaden al aan.