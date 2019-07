151 camera’s worden vanaf dit najaar op alle stadsgebouwen en kerkhoven geplaatst Claudia Van den Houte

25 juli 2019

19u34 46 Ninove 151 camera’s zullen er worden geplaatst op alle stadsgebouwen, begraafplaatsen en sportinfrastructuur van de stad. De eerste camera’s zullen in het najaar worden geïnstalleerd. Ze moeten onder meer diefstallen en andere misdrijven tegengaan. Op sociale media wordt er intussen opnieuw geklaagd over diefstallen op de kerkhoven.

Het stadsbestuur kondigde eind 2017 al aan dat er naast bijkomende camera’s in de binnenstad ook camera’s op de stadsgebouwen en de begraafplaatsen zouden komen. Vooral op de begraafplaatsen is de vraag ernaar groot, gezien de diefstallen die er op verschillende kerkhoven al gebeurden. De voorbije dagen verschenen er nieuwe klachten op sociale media, onder meer over het kerkhof in Aspelare. “Vorige week heb ik op het graf van mijn mama een mooi bloemstukje geplaatst. Daarnet wou ik het wat extra water geven en heb ik vastgesteld dat er enkel nog een vetplantje los op de aarde lag en er waren ook rode hartjes weggenomen”, klinkt het onder meer.

Gestolen bloemstukken

“Ik had voorlopig op mama haar graf een 15-tal bodembedekkers gepland. Met liefde uitgekozen voor haar. Ik stelde onlangs vast dat de helft weg was, gewoon uit de grond gehaald. Ik heb nu nieuwe potjes gekocht en gepland. Ik hoop dat deze blijven staan want ze zijn voor haar...”, zegt een andere inwoonster. Anderen klagen nog over brandsporen op bloemstukken of bloemstukken die werden gestolen. Er wordt gesproken over een ‘plaag’. Ook op het kerkhof van Ninove werd er al gestolen en in maart vertelden Wilfried De Blander en zijn vrouw Jeannine in onze krant nog aangedaan hoe op het kerkhof van Outer dieven het brozen beeld op het graf van hun dochter van de voet hadden gezaagd en gestolen.

De geplande camera’s op alle begraafplaatsen van Ninove moeten diefstallen tegengaan. “Er komen in totaal 151 camera’s. De camera’s komen op gebouwen van de stad, zoals bijvoorbeeld het stadhuis, het Fedimmo-gebouw, de OCMW-gebouwen en de buurthuizen. De sporthal heeft al bewakingscamera’s, maar krijgt er nog extra”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Ook aan alle sportinfrastructuur van de stad, zoals het kunstgrasveld in Pollare en de atletiekpiste komen camera’s. Alles wat eigendom is van de stad krijgt camera’s. De eerste camera’s zullen in het najaar worden geplaatst. Het plaatsen van de camera’s zal in fasen gebeuren en zal nog doorlopen tot heel 2020.”

Aansluitingspunten

De eerste camera’s worden op verschillende begraafplaatsen geïnstalleerd. “Op de begraafplaats in Appelterre komen er twee camera’s, net als in Denderwindeke, Okegem en Meerbeke. Het kerkhof van Ninove krijgt vier camera’s: twee aan de kant van de Denderhoutembaan en twee aan de kant van de Groeneweg. Welke begraafplaatsen eerst aan bod komen, heeft te maken met het feit of er al aansluitingspunten aanwezig zijn. Voor de kerkhoven in Nederhasselt en Aspelare is dat bijvoorbeeld niet het geval. Daar moeten er eerst nog werken gebeuren vooraleer er camera’s geplaatst kunnen worden. We zijn wel van plan om intussen onze mobiele camera al in te zetten op de begraafplaatsen in Aspelare en in Appelterre - waar er ook al diefstallen waren. We raden mensen ook aan om altijd aangifte te doen.”

“Camera’s hebben twee voordelen: ze schrikken mensen met slechte bedoelingen af en ze helpen bij het oplossen van misdrijven. Ze leveren bewijsmateriaal. Dat zagen we al bij de camera’s in het centrum: het aantal opgeloste misdrijven stijgt. Dankzij de camera’s heeft de politie ook de fietsendief kunnen arresteren.” Het gaat om een investering van zo’n 300.000 euro. “En in het meerjarenplan zal er jaarlijks budget worden voorzien voor camera’s.”