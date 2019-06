15 bestuurders dragen gordel niet tijdens politiecontrole Koen Baten

04 juni 2019

13u54 6 Ninove De lokale politie van Ninove heeft over het hele grondgebied een controle uitgevoerd op het dragen van de gordel en het gebruik van de gsm achter het stuur. In totaal werden 37 bestuurders gecontroleerd, maar liefst vijftien werden er betrapt zonder gordel.

Naast de overtredingen van de gordel werden ook nog zes bestuurders betrapt met de gsm in de hand. De politie kon ook nog enkele andere overtredingen vaststellen. Een motorrijder droeg niet de gepaste kledij, zeven bestuurders hadden hun voertuig verkeerd geparkeerd. Verder werden er ook nog twee eigenaars van een voertuig betrapt waarvan de keuring was vervallen. Drie voertuigen waren niet ingeschreven. Tot slot was er een bestuurder die geen geldige verzekering had voor zijn wagen.