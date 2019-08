1.884 bestuurders rijden te snel tijdens de maand juli Koen Baten

05 augustus 2019

10u33 0 Ninove De lokale politie van Ninove heeft afgelopen maand intensief gecontroleerd op snelheid op hun grondgebied. Tijdens de eerste maand van de vakantie werden er 8.953 voertuigen gecontroleerd. Daarvan werden er 1.884 geflitst door de camera, goed voor ongeveer 21 procent van alle bestuurders.

Procentueel gezien vonden de meeste overtredingen plaats op de Geraardsbergsesteenweg in Ninove. Daar reed 54,4 procent van de bestuurders te snel, goed voor 184 van de 338 gecontroleerde bestuurders. Ook op de Edingsesteenweg in Denderwindeke werden er heel wat verkeersovertredingen vastgesteld. Hier werden 118 bestuurders geflitst op 250 voertuigen die gecontroleerd werden.

De Halsesteenweg in Meerbeke en de Geraardsbergsesteenweg in Aspelare scoren dan weer het beste. Daar werden respectievelijk 46 van de 524 bestuurders geflitst, en 44 van de 675 bestuurders werd geflitst in Aspelare.