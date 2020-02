1.565 euro aan onterecht uitgeschreven parkeerboetes terugbetaald voorbije drie jaar Claudia Van den Houte

07 februari 2020

17u27 3 Ninove De voorbije drie jaar werd er in totaal voor 1.565,25 euro aan onterecht uitgeschreven parkeerboetes terugbetaald.

Dat blijkt uit het antwoord van schepen van Parkeerbeleid Alain Triest (Open Vld) op enkele vragen van gemeenteraadslid Ilse Malfoot (Forza Ninove) over foutief geïnde boetes door parkeerbedrijf OPC. In 2017 werden er 71 parkeerretributies onterecht geïnd door OPC en terugbetaald, voor een bedrag van in totaal 1.121,75 euro. In 2018 ging het om 25 retributies voor een bedrag van samen 390,50 euro en in 2019 over vier retributies voor een bedrag van in totaal 53 euro. De belangrijkste reden voor de terugbetalingen waren parkeerschijven die verkeerd zouden ingesteld zijn geweest. Een aantal parkeerboetes werden ook terugbetaald omdat de ‘Dag van de Markt’, waarop er gratis mocht geparkeerd worden, verkeerd stond aangeduid.