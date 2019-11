1.300 sportievelingen lopen door 20-tal gebouwen tijdens City Nightrun met veel animatie Claudia Van den Houte

17 november 2019

13u17 1 Ninove De derde editie van de City Nightrun Ninove was opnieuw een succes. Liefst zo’n 1.300 sportievelingen legden een parcours van ongeveer 7 km af door het Ninoofse stadscentrum.

De deelnemers liepen of wandelden door een 20-tal opmerkelijke gebouwen, waaronder het oude politiekantoor, het stadhuis, de bibliotheek, cc De Plomblom, de brandweerkazerne, verschillende winkels en scholen, het Fedimmo-gebouw, Cinema Central, carwash Dodane... “We hadden dit jaar zo’n tien nieuwe gebouwen opgenomen in het parcours, waaronder enkele winkels”, vertelt Benjamin Adam van organisator Maspoe. “Die winkeleigenaars waren tevreden dat er meer dan 1.000 mensen door hun winkel liepen. De deelnemers leerden zo winkels kennen die ze nog niet hadden gezien. Op die manier versterken we ook de lokale economie een beetje.”

Langs het parcours was er heel wat animatie. Zo was er een flyboarder op de Dender te zien die zich met zijn flyboard metershoog boven het water bewoog. “We hebben veel positieve reacties gekregen. Alles is goed verlopen. We zijn heel tevreden.” Toch is het niet zeker dat er een vierde editie komt van de City Nightrun. “Voor we eraan begonnen, hadden we gezegd dat de derde keer de laatste keer zou worden. We willen blijven vernieuwen. Of er een nieuwe editie komt, zal afhangen van of we nieuwe, leuke gebouwen vinden of nieuwe leuke stukjes van Ninove om zo een nieuw parcours uit te tekenen. Voor een copy-paste passen we”, aldus Benjamin Adam.