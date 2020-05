1.000 euro aan werkmateriaal gestolen uit bestelwagen Koen Baten

25 mei 2020

10u15 15 Ninove Op de stationsparking aan de Astridlaan in Ninove hebben onbekenden in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een camionette die daar geparkeerd stond. De daders gingen aan de haal met 1.000 euro aan werkmateriaal. “Ik kocht ondertussen al nieuw werkmateriaal, maar het is niet leuk om mee te maken", zegt Pascal Schietecat.

Pascal merkte de schade aan zijn camionette maandagochtend op. Er was een ruit van zijn wagen ingegooid, waardoor de daders het voertuig konden betreden. Via de ruit binnen in zijn wagen zijn ze erin geslaagd de zijdeur open te schuiven. “Al het elektrische en waardevol materiaal werd gestolen, het kleine materiaal hebben ze allemaal laten liggen", zucht Pascal.

Het is de eerste keer dat hij dit meemaakt. “Ik parkeer mijn wagen daar omdat ik anders in een blauwe zone sta, en dan gebeurt er dit", klinkt het. Er zouden in de buurt niet meteen camera’s zijn, maar Pascal gaat toch naar de politie stappen. Hij kan gelukkig wel nog aan de slag en ging meteen nieuw materiaal aankopen.