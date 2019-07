‘Werkpunt Ninove vzw’ is nieuwe naam voor PWA Claudia Van den Houte

10 juli 2019

09u40 5 Ninove Het vroegere PWA Ninove heet voortaan Werkpunt Ninove vzw. De nieuwe naam werd bekendgemaakt tijdens het personeelsfeest in de KAAi.

“PWA Ninove werd opgericht in de loop van het jaar 1994 en officieel opgericht op 2 februari 1995, nu toch al bijna 25 jaar terug”, aldus voorzitter Jordy De Dobbeleer. “Het PWA stond in voor tewerkstelling voor werkzoekenden met zogenaamde PWA-cheques per uur voor klusjes, onderhoud, tuin- en groen, bus- en leerlingenvervoer en oppas, enzovoort. Met de uitrol van de dienstencheques besliste de raad van bestuur om in 2005 naast het PWA-luik ook een dienstenchequeluik op te richten.”

“Het PWA-stelsel, onze oorspronkelijk eerste afdeling, onderging tijdens de vorige Vlaamse regeerperiode belangrijke wijzigingen. Zo wijzigde de naam naar ‘Wijkwerken’. Onze dienstenchequeafdeling groeit jaar na jaar en met bijna 50 poetshulpen, een klantenbestand van 300 tevreden klanten en onlangs met een nieuwe bestuur tonen we ons klaar voor de toekomst.”