‘Waternamen’ centraal tijdens nieuwe straatwandeling Claudia Van den Houte

14 oktober 2019

20u17 0 Ninove De VVV Ninove vzw organiseert opnieuw een straatnaamwandeling door de stad.

Tijdens die wandeling krijgen de deelnemers uitleg over verschillende straatnamen in Ninove. Namen van personen, toponiemen en af en toe een leuke woordspeling kunnen aan de basis liggen van een straatnaam. Vaak voeren ze ons heel ver terug in de geschiedenis, zelfs naar de oudste geschreven bronnen. Soms zijn ze ook mondeling overgeleverd. De focus ligt deze keer op enkele ‘hydroniemen’ of waternamen waaraan Ninove rijk is.

De straatnaamwandeling vertrekt op zondag 27 oktober om 14 uur aan de Hospitaalkapel, Burchtstraat 44 in Ninove. Deelnemen is gratis.