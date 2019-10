‘Walk for Glenn’ tegen cyberpesten steunt jongerenorganisatie Awel Claudia Van den Houte

10 oktober 2019

17u30 1 Ninove De ouders en familie van Glenn De Cooman, slachtoffer van cyberpesten, houden zaterdag de tweede ‘Walk for Glenn’.

Glenn De Cooman uit Appelterre was vijftien jaar toen hij op 12 juni 2017 uit het leven stapte na aanhoudende pesterijen via sociale media. Zijn ouders en familie strijden sindsdien tegen (cyber)pesten en organiseren daarom in samenwerking met OVOK (Ouders van een Overleden Kind ) Zottegem zaterdag voor de tweede keer een wandeling en een gezellig samenzijn voor Glenn. De wandeling start in basisschool De Oogappel, Appelterre-dorp 48, in Appelterre. Er is keuze tussen afstanden van 5, 11 en 18 km en er is een aangepast parcours van 4 km voor rolstoelen en kinderwagens. Starten kan tussen 8 en 16 uur. Symbolisch zal thaiboksclub Sandu Gym Muaythai van 14 tot 16 uur ook een boksinitiatie en demonstratie geven voor Glenn. Daarnaast is er een verkoop van taart, soep, kaaskroketjes… ten voordele van Awel, een organisatie voor jongeren. Meer info via sandraspitaels@hotmail.com.