‘Vlaamse Filmkens in openlucht’ starten vrijdag met ‘De Collega’s 2.0' Claudia Van den Houte

13 augustus 2019

21u40 0 Ninove Het Ninoofse filmfestival ‘Vlaamse Filmkens in openlucht’ gaat vrijdagavond 16 augustus van start in deelgemeente Okegem.

De eerste film die wordt getoond, is ‘De Collega’s 2.0'. De film speelt om 21 uur aan het station van Okegem in de Jan Ockeghemstraat. Een dag later is de film ‘Coureur’ op zaterdag 17 augustus te zien in de tuin van ‘De Zwarte Flesch’ in de Schuitstraat in Pollare. Vervolgens speelt ‘Niet schieten’ op vrijdag 23 augustus in de tuin van woonzorgcentrum Wilgendries in de Sint-Marcellusstraat in Voorde. De ‘Vlaamse Filmkens in openlucht’ worden afgesloten met ‘De helaasheid der dingen’ op zaterdag 24 augustus aan de Sint-Antonius-van-Paduakerk van de Lebeke in de Kerkstraat in Outer. ‘De helaasheid der dingen’ en ‘Coureur’ werden gekozen door het publiek, dat zijn stem kon uitbrengen op een aantal films via de website van de stad. Alle films zijn gratis en starten om 21 uur.