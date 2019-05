‘Tsunami aan pestbelastingen’ voor zelfstandigen volgens N-VA, bedrijven net laag belast volgens stadsbestuur Claudia Van den Houte

24 mei 2019

16u53 0 Ninove Zelfstandigen worden volgens N-VA te veel belast in Ninove. Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) spreekt over een ‘tsunami aan pestbelastingen’. Volgens het stadsbestuur worden bedrijven in Ninove net laag belast.

Op de jongste gemeenteraad werden er een hele reeks bestaande gemeentebelastingen verlengd of hernieuwd. De Roose is niet te spreken over de “belastingen die je enkel moet betalen omdat je zelfstandig bent”: “Er werd al een solidariteitsbijdrage goedgekeurd die kan oplopen tot 950 euro, maar die ook voor een kleine Ninoofse zelfstandige makkelijk 375 euro kan bedragen. Op de vorige gemeenteraad werd een belasting goedgekeurd op het verspreiden van reclamedrukwerk. Reclame maken is echter fundamenteel voor een handelaar. Ik heb verhalen gehoord van zelfstandigen die voor het verspreiden van hun folders tot 500 euro belasting moeten betalen. We zitten dus al vlug aan 800 à 900 euro en vandaag ligt hier nog een tsunami aan pestbelastingen voor”, zegt De Roose.

Onder meer de verlenging van de gemeentelijke heffing voor bedrijven werd donderdagavond goedgekeurd op de gemeenteraad. “124 euro, enkel omdat je zelfstandig bent. Dit treft alle zelfstandigen bovenop de solidariteitsbijdrage. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke belastingen voor tankstations, taxi’s, nachtwinkels, wedkantoren, ontginning van grond, leuren op de openbare weg of rondrijden met een ijsjeskar of frietmobiel. Dat kan oplopen tot 400 euro. Het plaatsen van vlaggen of panelen voor je winkel op het voetpad: 100 euro. Een Ninoofse handelaar die dus een beetje reclame maakt, moet jaarlijks 1.500 à 2.000 euro betalen aan het stadsbestuur”, besluit De Roose.

Voorstel om starters vrij te stellen

Daarom diende De Roose op de gemeenteraad een amendement in om beginnende zelfstandigen gedurende vijf jaar vrij te stellen van de gemeentelijke belasting voor bedrijven. Dat amendement werd echter weggestemd. Volgens schepen van Financiën Katie Coppens (Samen-sp.a) ligt de belasting op bedrijven in Ninove net laag in vergelijking met andere steden: “In Ninove maken we een onderscheid tussen niet-hinderlijke en hinderlijke bedrijven volgens de normen van de Vlaamse regering. Dat onderscheid wordt bijvoorbeeld in Aalst niet gemaakt”, aldus Coppens. “Daar betaalt ieder bedrijf hetzelfde tarief en kijkt men enkel naar de oppervlakte. Zeker voor kleine zelfstandigen of KMO’s zitten we fors onder de tarieven van Aalst. Het hoogste tarief in Aalst van 9.710 euro, bestaat in Ninove zelfs niet.”

Raadslid Lieven Meert (Samen-sp.a) ontkent dat er sprake is van een belastingtsunami: “Op basis van cijfers van minister Homans blijkt duidelijk dat de gemeentelijke belastingdruk per inwoner in Ninove 20 procent lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde, ook wanneer je de cijfers van gelijkaardige steden afzonderlijk bekijkt. Niemand betaalt graag belastingen, maar dat de belastingdruk in Ninove hoog zou zijn is gewoon niet juist”, aldus Meert.

Appelen met peren vergelijken

“Men moet geen appelen met peren vergelijken”, reageert N-VA daarop. “De vergelijking die het stadsbestuur maakt met de totale belastingdruk in Ninove tegenover het Vlaamse gemiddelde is totaal fout. Deze cijfers zijn vooral gebaseerd op het inkomen van de bevolking. Een rijke gemeente met een lage belasting zal hier hoger scoren dan een arme gemeente met een hoge belasting. Dit zegt totaal niets over de hoogte van de belasting en nog veel minder over een forfaitaire belasting op het ondernemen.”

De belasting op onbebouwde percelen werd niet vernieuwd, omdat de Vlaamse bouwmeester al een bouwstop aanbeval in de deelgemeenten. Ook de belasting op condoomautomaten werd afgeschaft.