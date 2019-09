‘Te Gek’-bus informeert leerlingen Atheneum over geestelijke gezondheid Claudia Van den Houte

18u05 3 Ninove De ‘Te Gek’-infomobiel was donderdag te gast op de speelplaats van het GO! Atheneum in Ninove.

De infomobiel is een kleurrijke omgebouwde reisbus vol met informatie en beeldmateriaal over geestelijke gezondheid. “We zijn een organisatie die in Vlaanderen geestelijke gezondheid bespreekbaar wil maken”, zegt Marc Hellinckx, coördinator van ‘Te Gek!?’. “Naast onze brede campagne, hebben we ook een campagne specifiek gericht op jongeren. Scholen kunnen uit ons aanbod zelf een pakket samenstellen met wat ze willen gebruiken. Een onderdeel daarvan is de ‘Te Gek’-infomobiel.”

“Afwisselend komt er telkens een klas uit de tweede en de derde graad een sessie bijwonen in de bus. Er wordt informatie gegeven over geestelijke gezondheid en er komt ook telkens een ervaringsdeskundige een hoopvol verhaal brengen. De bedoeling is dat jongeren beseffen dat het belangrijk is om vol te houden, om te praten en om hulp te zoeken. Hoewel één op de vier mensen ooit te maken krijgt met psychologische problemen, wordt er nog altijd moeilijk over gepraat en wordt er te lang gewacht om de stap te zetten naar hulp.”

Meer info op www.tegek.be.