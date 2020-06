‘Tapas voor papa’s’ ten voordele van mensen in armoede Claudia Van den Houte

15u50 3 Ninove Teledienst Ninove vzw biedt naar aanleiding van Vaderdag ‘tapas voor papa’s’ aan.

De vzw zet zich al jaren in voor mensen in armoede in Ninove en omstreken. “Het zijn moeilijke coronatijden voor iedereen, ook voor ons als Teledienst”, zegt voorzitter Wilfried Smesman. “We moesten het immers stellen zonder de helpende handen van onze vrijwilligers en dat onder de beperkende coronamaatregelen. We wilden echter de mensen uit de doelgroep niet in de kou laten staan en hebben een extra financiële input gedaan. Voor onze financiële middelen zijn we ook afhankelijk van extra sponsoring van sympathisanten. Daarom hebben we een lucratieve formule bedacht voor Vaderdag.”

Geïnteresseerden kunnen een tapasbordje bestellen om papa’s te verwennen en steunen op die manier ook de vereniging in haar strijd tegen armoede. Een bordje gevarieerde tapas met een fles witte of rode wijn kost 15 euro bord. Bestellen kan tot en met 5 juni via 054/32.24.54 of info@teledienst-ninove.be. Afhalen kan op zaterdag 13 juni tussen 14 en 17 uur in de Oude Kaai 13 in Ninove.