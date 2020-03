‘Talent Break’ laat jongeren proeven van clip dance, skateboarden en freestyle voetbal in De Kuip Claudia Van den Houte

09 maart 2020

19u47 3 Ninove De Ninoofse sportdienst, de jeugddienst en Lejo vzw brengen deze maand drie verschillende vrijetijdsactiviteiten samen op woensdagnamiddag.

Onder de noemer ‘Talent Break’ krijgen jongeren tussen 10 en 16 jaar de kans om te proeven van verschillende disciplines. Op 11 maart kunnen ze deelnemen aan een workshop clip dance, op 18 maart aan een workshop skateboarden en op 25 maart aan een workshop freestyle voetbal. De workshops vinden telkens van 14 uur tot 16 uur in plaats in jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1 in Ninove. De deelnameprijs bedraagt 2,50 euro per workshop. Inschrijven kan via jeugd@ninove.be of www.facebook.com/Talent-Break-108007960790381/.