‘t Schoon Verdiep met tal van bekende gezichten te gast in Ninove Claudia Van den Houte

27 januari 2020

19u27 0 Ninove De komedie ‘t Schoon Verdiep komt naar cultuurcentrum De Plomblom in Ninove.

‘t Schoon Verdiep is een komedie van De Komedie Compagnie. Het theaterstuk vertelt het verhaal van een vrouwelijke burgemeester, vertolkt door Helga Van der Heyden, die in een bijzonder moeilijke situatie terecht komt wanneer er een lijk in haar hotelkamer opduikt. Naast Van der Heyden spelen ook Dirk Van Vooren, Ludo Hellinx, Jits Van Belle, Patrick Onzia, Christophe Stienlet, Ivo Pauwels, Jeron dewulf en Jan Van den Bosch mee in het stuk. ‘t Schoon Verdiep is gebaseerd op de originele klucht ‘Out of order’ uit 1990 en is geschreven door de Engelse komedieschrijver Ray Cooney. Het stuk is voor het eerst in Vlaanderen te zien, op verschillende podia van CC’s en theaters, tot en met 8 maart. Op 7 februari om 20 uur is de komedie te zien in CC De Plomblom in Ninove. Meer info via www.dekomediecompagnie.be.