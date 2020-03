‘Steunmuren’ en ramen met hartjes en boodschappen erop bij woonzorgcentrum Klateringen Claudia Van den Houte

20 maart 2020

18u10 0 Ninove Alle woonzorgcentra zijn gesloten voor bezoekers, maar onder meer bij woonzorgcentrum Klateringen in Ninove hebben ze toch manieren gevonden om te communiceren met de buitenwereld.

Op heel wat ramen van het woonzorgcentrum hangen hartjes, en ook boodschappen zoals ‘bel me’ en ‘schrijf me’ werden op de ramen aangebracht. “Onze medewerkers van animatie hebben de hartjes samen met onze bewoners gemaakt om mensen die iets zijn komen brengen, te bedanken”, vertelt directeur Steven Sonck.

Het woonzorgcentrum heeft al heel wat kaartjes en tekeningen gekregen, vaak aan een familielid gericht, maar ook aan wzc Klateringen zelf. “Er zijn mensen die spontaan dingen naar ons algemene adres sturen, bijvoorbeeld tekeningen van kinderen voor de bewoners, maar ook kaartjes van mensen om onze personeelsleden een hart onder de riem te steken.” Die tekeningen en kaartjes worden verzameld op ‘steunmuren’. Elke afdeling heeft zo’n steunmuur. “Verder houden we ook contact met de buitenwereld via vier gesloten Facebookpagina’s, waar foto’s en filmpjes op worden gepost. We bekijken ook of we in de toekomst kunnen communiceren via Skype.”