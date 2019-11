‘Sterrenweide’ voor levenloos geboren kindjes wordt meer uitgewerkt Claudia Van den Houte

22 november 2019

14u12 5 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur zal de sterrenweide voor levenloos geboren kindjes op de begraafplaats van Ninove meer uitwerken.

Dat liet schepen van Begraafplaatsen Katie Coppens (Samen-sp.a) weten na een vraag van Guy D’haeseleer, fractieleider van Forza Ninove. Hij vroeg om een sterretjesweide voor levenloos geboren kindjes in te richten in op de begraafplaatsen in Ninove. “Kinderen die levenloos geboren worden voor een zwangerschapsduur van 140 dagen kunnen niet wettelijk worden aangegeven, krijgen officieel geen naam, en kunnen ook niet begraven worden. Een kind dat levenloos geboren wordt, betekent een enorm verlies voor het hele gezin. Met het inrichten van een sterretjesweide willen we ook deze ouders, familie en vrienden een plekje geven waar ze op een waardige manier afscheid kunnen nemen en het verlies een plaats kunnen geven en verwerken”, aldus D’haeseleer.

Schepen Coppens wees erop dat in Ninove wel elk kindje dat sterft begraven kan worden. “Wij staan elke begrafenis toe. Een sterrenweide bestaat al in Ninove, het is een deel van de begraafplaats en bevindt zich langs de kant van de grafkelders. Het bestaat ook op de andere begraafplaatsen in de deelgemeenten. Daar worden ze begraven bij de kinderen. Onze concessies voor de begrafenis van kinderen en foetussen zijn gratis. Wel voorzien we geen herdenkingssteen of naamplaatje, maar mensen kunnen dat zelf leggen of plaatsen: we laten dat allemaal toe. We hebben in onze begroting wel een budget voorzien om de sterrenweide meer in te richten. Het zal in het eerste semester van 2020 worden uitgewerkt.”

D’haeseleer vroeg om over zijn voorstel te stemmen, aangezien “niet alles wat in een beleidsplan staat wordt uitgevoerd”. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.