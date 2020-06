“Stad gebruikt terrein onterecht als opslagplaats, geen mooi zicht” Claudia Van den Houte

15 juni 2020

14u52 1 Ninove N-VA Ninove vraagt de stad om de milieuwetgeving te volgen op een terrein tussen de Dendermeersen en de Fabrieksstraat. Volgens de stad werden er nog geen inbreuken op de milieuwetgeving vastgesteld. Het perceel wordt door de stadsdiensten gebruikt als een opslagplaats.

N-VA wijst erop dat dat niet in overeenstemming is met het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). “Dit perceel dient als parking, niet als opslagplaats”, stelt N-VA-lid Jeroen Van Assche, die er dagelijks met de fiets voorbijrijdt. “Nu wordt het gedeeltelijk gebruikt als opslagplaats van ongebruikte materialen, straatmeubilair, betonblokken, bloembakken, enzovoort. Het dient ook als opslag van grofvuil en ander afval zoals afgedankt straatmeubilair, snoeihout, versleten autobanden, oud ijzer, asfaltpuin, uitgegraven grond, autowrakken en schroot van de technische diensten, in beslag genomen voertuigen door politie, grind, zand en meer.”

“Voor de bewoners van de Fabrieksstraat, maar ook voor de vele wandelaars en fietsers die hier dagelijks voorbijkomen is dit geen mooi uitzicht, zeker niet naast een nog te ontwikkelen parkzone, de Dendermeersen. Al deze materialen worden opgeslagen op een niet verharde en niet-vloeistofdichte ondergrond waardoor kans op bodemverontreiniging bestaat, wat in strijd is met de Vlarem II bepalingen”, aldus Van Assche. De stad moet voor hem uitwijken naar een terrein verder weg van bewoning en natuur.

“De diensten leefmilieu en ruimtelijke ordening hebben voorbije vijf jaar één melding ontvangen. Op het moment van die melding werden geen inbreuken op de milieuwetgeving vastgesteld”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen/sp.a). “Dit betreft een opslagplaats van materialen en voertuigen en geen stortplaats. De materialen die worden gestockeerd, kunnen nog gebruikt worden of worden gestockeerd in afwachting van een verkoop.”

“Op het terrein staan momenteel 18 voertuigen die door de politie in beslag zijn genomen. Zolang die niet zijn vrijgegeven door het parket worden ze door de Vlarem-wetgeving niet als afvalstof beschouwd. Er staan ook voertuigen die door de technische dienst buiten gebruik zijn genomen. Die worden gestockeerd in afwachting van levering van de nieuwe voertuigen waarbij de gestockeerde door de leverancier worden teruggenomen. Alle voertuigen zijn gecontroleerd op lekkages waardoor de kans op bodemverontreiniging tot een minimum is beperkt”, zegt Coppens. “We zullen alleszins verder bekijken wat naar een andere plaats overgebracht kan worden om aan de verzoeken van de buurt tegemoet te komen.”