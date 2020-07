‘Smartschade’ trapt Vlaamse feestdag in Ninove af Claudia Van den Houte

11 juli 2020

12u16 0 Ninove Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap werd in Ninove al op vrijdagavond ingezet op de binnenkoer van het stadhuis.

Daar brachten Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski, Jan De Smet, Wouter Berlaen, Ad Cominotto en Stoy Stoffelen hun programma ‘Smartschade’, een show met een hele reeks Nederlandstalige liedjes. Lien Van de Kelder is vooral bekend als actrice. Ze speelde onder meer in Thuis, Zone Stad en Familie. Mauro Pawlowski werd als zanger en gitarist onder meer bekend als lid van de groepen Evil Superstars en dEUS. Jan De smet is vooral bekend als gezicht van de groep De Nieuwe Snaar. “Het is 128 dagen geleden dat we nog op een podium hebben gestaan”, aldus Jan De Smet. “Zowat al onze andere optredens zijn afgelast, alleen in Ninove niet.” En daar waren de aanwezigen dankbaar om. Door de coronamaatregelen werden de zitbanken en stoelen op voldoende afstand van elkaar geplaatst, moest er vooraf worden gereserveerd en werd het aantal bezoekers beperkt.