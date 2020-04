‘Resikleert isj een teema’ is het nieuwe thema voor carnaval 2021: “Verwijzing naar milieu en financieel moeilijke tijden door coronavirus” Claudia Van den Houte

11 april 2020

16u41 1 Ninove Het thema voor carnaval Ninove 2021 is bekend: ‘Resikleert isj een teema’.

“Het thema speelt in op acties voor een beter milieu en om hergebruik te promoten, maar ook op de financieel moeilijkere tijden voor de verenigingen door het coronavirus”, zegt Giovanni Neckebroeck van de Koninklijke Karnavalraad Ninove. “Daarom werd gekozen om ook eens een thema te ‘resikleren’. Financieel zal het geen makkelijk jaar worden voor vele verenigingen. Ook in carnaval zal het gevolgen hebben, en dan kan het zelf uitwerken en maken, en materiaal hergebruiken de kosten een beetje drukken. De carnavalisten kunnen kiezen uit veertig voorbije thema’s om iets uit te werken: keuzevrijheid genoeg dus. De thema’s zijn allemaal terug te vinden op de site www.carnavalninove.be.”

Pascal Carael, voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad en Pascal Schietecat, voorzitter van de Stedelijke Feestcommissie, maakten het nieuwe carnavalsthema bekend via livestream, aangezien de evaluatievergadering met de carnavalsverenigingen werd uitgesteld door het coronavirus. Tijdens die evaluatievergadering, die normaal plaatsvindt in cc De Plomblom, gebeurt ook de lottrekking voor de stoet. “Omdat er vragen kwamen bij de stad en de carnavalsinstanties over wanneer het thema ging bekendgemaakt worden, is er beslist dit via een livestream te organiseren zonder publiek.”

Eerder waren er al carnavalisten die hun bezorgdheid uitten over de onzekerheid rond de financiële middelen om wagens en kostuums te maken. Normaal wordt er geld ingezameld via sponsoring en evenementen, maar door de coronacrisis ligt alles stil.