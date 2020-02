‘Oscars’ worden uitgereikt in Ninove op 1 maart Claudia Van den Houte

12 februari 2020

18u24 0 Ninove In de Verenigde Staten werden nog maar pas de bekendste filmprijzen uitgereikt, maar de carnavalisten van De Zjielen reiken de Oscars uit in Ninove op zondag 1 maart, tijdens de carnavalsstoet.

“60 kieë prauisj... da verdintj nen Oskar”, vinden De Zielen. ‘60 Kieë Prauisj’ is dit jaar het thema van carnaval Ninove. Heel wat groepen hebben daarnaast ook nog een eigen thema. Bij De Zjielen is dat dit jaar ‘We Werren Gefilmd’. Ze maakten hun thema bekend na de uitreiking van de Oscars, met een filmpje op hun Facebookpagina. “Wij vinden dat de carnavalist een Oscar verdient”, vertelt Steffy De Len van De Zjielen. “Carnaval is het grootste culturele feest in Ninove, en dat is allemaal te danken aan de carnavalist. Daarom delen we tijdens de carnavalsstoet prijzen uit aan de Ninoofse carnavalisten. We zullen ook filmen tijdens de stoet, beelden en foto’s tonen en nog veel meer.”