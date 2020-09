‘Ninove Danst’ schenkt kledij aan minderbedeelden en gooit het dit jaar over een andere boeg Claudia Van den Houte

08 september 2020

16u13 2 Ninove Walter Praet en de andere organisatoren van ‘Ninove Danst’ schenken zo’n 5.000 tweedehandskledingstukken aan minderbedeelden in Ninove.

In maart, nog vóór de lockdown, konden mensen kledij die ze in hun kast hadden hangen maar niet meer nodig hadden, komen doneren in de bedrijfshal van het vroegere confectiebedrijf Cloë, dat eerder dit jaar sloot. De kledingstukken zouden worden geschonken aan minderbedeelden, die rond Pasen uitgenodigd zouden worden in de hal om een aantal stuks uit te kiezen. Door de coronacrisis is dat laatste niet kunnen doorgaan, maar de komende twee weekends is het dan toch zover. “In samenwerking met de stad Ninove en de organisatie ‘Zonder Honger naar Bed Ninove’ zullen minderbedeelden zich kunnen inschrijven. Ze krijgen tien jetons per persoon. Per jeton mogen ze een kledingstuk uitkiezen”, vertelt organisator Walter Praet.

“We hebben in totaal zo’n 5.000 kledingstukken geschonken gekregen. We zijn op een bepaald moment moeten stoppen met inzamelen, omdat we op de duur niet alles konden opbergen. Ik heb het onderschat. De komende twee weekends kunnen minderbedeelden kledingstukken uitkiezen. Nadien zullen we de overige kledij naar de kringloopwinkel brengen. Het was aanvankelijk ook de bedoeling om de minderbedeelden een ontbijt aan te bieden, maar dat is nu gezien de coronamaatregelen natuurlijk niet mogelijk.”

Daarvoor zou een deel van de opbrengst van ‘Ninove Danst’ worden aangewend, een jaarlijks evenement ten voordele van het goede doel. Dit jaar gooit Praet het over een ander boeg. Er zal op 10 oktober opnieuw een evenement plaatsvinden in de Cloë-hal, maar dan onder de noemer ‘Ninove sit, sing, dine & drink’. “Dansen zal niet kunnen, maar bewegen aan tafel wel. Er zal een diner en live-muziek zijn. Maar later meer daarover.”