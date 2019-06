‘Ninove 1692' lokt ruim 4.000 bezoekers: Zwaarden, pieken en kanonnen brengen 17de eeuws legerkamp twee dagen lang tot leven op Doorn Noord Claudia Van den Houte

16 juni 2019

17u43 0 Ninove Zo’n 4.000 toeschouwers zijn het voorbije weekend afgezakt naar het historische spektakel ‘Ninove 1692' op Doorn Noord. Daar brachten zo’n 70 re-enactors uit verschillende Europese landen een 17de eeuws legerkamp tot leven, met demonstraties met kanonnen, pieken, zwaarden en meer. “Leuk om te zien hoe het er in die tijd aan toe ging”, klinkt het.

Solva en de stad Ninove organiseerden het historisch evenement voor de eerste en wellicht de enige keer op Doorn Noord, aan het kruispunt langs de Expresweg en de Aalstersesteenweg. Op die locatie zullen ze vanaf het najaar een bedrijventerrein ontwikkelen. Tijdens archeologisch onderzoek naar aanleiding van dat geplande bedrijventerrein deden archeologen heel wat vondsten, onder meer uit de late prehistorie en de Romeinse tijd, maar ook restanten van 17de en 18de eeuwse legerkampen. De legerkampen uit 17de eeuw - één in 1692 en één in 1693 - zijn het best gedocumenteerd en vonden plaats tijdens de Negenjarige Oorlog tussen de Franse ‘zonnekoning’ Lodewijk XIV en een Grote Alliantie bestaande uit de Duitse Staten, Spanje, Engeland en de Republiek der Nederlanden. Solva en de stad Ninove besloten het kamp uit 1692 het voorbije weekend te laten verrijzen.

Pieken uitproberen

Soldaten, zwaardvechters, ruiters, valkeniers, muzikanten, en andere ‘soetelaarsters’ ensceneerden het dagelijkse leven van toen en brachten gevechtsscènes en demonstraties met kanonnen, musketgeweren, zwaarden, pieken en roofvogels. De jonge bezoekers konden ook zelf de pieken en zwaarden eens uitproberen. “Leuk om te doen, maar het weegt wel zwaar”, vond de West-Vlaamse Borre (8), die een piek vasthield en eerder ook de graafbak voor de kinderen al uittestte. “Heel leuk”, klonk het ook bij de Ninoofse Diederik (9). “Ik heb hier ook al een sleutelhanger in leer mogen maken. Dat was ook fijn”, aldus Diederik. Ook zijn papa Tom Van den Hole beleefde een leuke tijd: “Een tof initiatief. Het is boeiend om te zien hoe het er in die tijd aan toeging.” Solva gaf ook rondleidingen langs de archeologische vondsten. “Je hoort er veel van, maar op die manier zie je ook eens waar ze hier mee bezig zijn.”

Twee overnachtingen

De re-enactors uit onder meer Nederland, Frankrijk en Engeland die naast de demonstraties met de kanonnen, pieken, zwaarden en musketten ook onder meer een ambachtenmarkt brachten, logeerden twee nachten op Doorn Noord. De locatie maakte het voor hen ook een heel bijzonder gebeuren. “Het is zover ik weet de eerste keer dat archeologische opgravingen en re-enactment worden gecombineerd”, zegt Edwin Dalmaijer van de Nederlandse re-enactmentvereniging ‘Den Spiesdraegers 1625’. “Het 17de eeuws re-enactment is niet zo groot in België. Dit is er denk ik het enige evenement. We merken hier aan de mensen dat ze het niet gewoon zijn. Zo vragen ze bijvoorbeeld of we het eten dat we maken ook opeten. Ja dus”, lacht hij.

De stad Ninove is tevreden over de opkomst: “Jammer van de natte start, maar gelukkig heeft het terrein zich snel hersteld”, aldus cultuurschepen Henri Evenepoel (Open Vld). “Dit is één van de weinige plekken in Ninove waar de bodemgesteldheid dermate is dat de grond zo snel droogt. Het is niet voor niets dat het leger hier destijds zijn tenten opstelde.”