‘Nie Geweun’ hangt het beest uit voor 25-jarig jubileum Claudia Van den Houte

28 februari 2020

15u18 0 Ninove Carnavalsgroep Nie Geweun steekt dit jaar nog een extra tandje bij. De groep bestaat immers 25 jaar.

Nie Geweun is, samen met De Zjielen, één van de grootste groepen in Ninove. “We komen eigenlijk uit het toenmalige chiro Toontje”, vertelt voorzitter Wim De Mil. “We behaalden met de chiro al eerste prijzen, maar toen carnaval Ninove begon te evolueren, besloten we om een nieuwe groep op te richten, een groep die echt leeft voor carnaval.” Ze behaalden al meermaals de eerste prijs en belandden de voorbije jaren steevast in de top drie. “We doen er dan ook heel veel voor”, vervolgt gewezen prins Manu Geeroms. “Denk maar aan onze jaarlijkse grote halloweenwandeling in Denderhoutem. Daarnaast organiseren we ook jaarlijks onze carnaval Ninof top 100-fuif, gaan we ook nog helpen op festivals, organiseren we een eetfestijn... Om een mooie wagen te bouwen, heb je nu eenmaal geld nodig. We offeren er veel voor op en we zijn veel weg van huis, maar het loont: na 25 jaar staan we nog altijd aan de top.”

“We verwachten veel inzet van onze leden. Je moet het gewoon graag doen. De harde kern van onze groep is al 23 jaar hetzelfde”, aldus Wim. Het thema van de groep dit jaar is ‘Nie Geweun hangt al 25 joeër de bieëst oeëtj!’, naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan. “Dat verwijst naar het feit dat we een heel jaar lang hard werken, maar met carnaval telkens het beest uithangen. We beelden dat zondag in de stoet uit met feestbeesten. Er zullen dingen te zien zijn op onze wagen die nog nooit te zien zijn geweest in Ninove. Er is geen enkele wagen zonder mechaniek. We nemen dit jaar ook figuranten mee in de stoet. Samen met begeleiders, chauffeurs... zullen er een kleine 100 mensen meelopen in de stoet.”