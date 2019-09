‘Marcske’ van FC De Kampioenen doopt school met chocomelk en danst polonaise met leerlingen basisscholen Hartencollege Claudia Van den Houte

02 september 2019

14u40 0 Ninove De leerlingen van de basisscholen van het Hartencollege in de Onderwijslaan en de Weggevoerdenstraat hebben op hun eerste schooldag bezoek gekregen van acteur Herman Verbrugggen, alias ‘Marcske’ uit FC De Kampioenen.

In de voormiddag was ‘Marcske’ te gast in het Hartencollege basisschool Onderwijslaan (de vroegere Heilige Harten basisschool). Daar doopte hij de school met een fles Cécémel-chocolademelk. De kinderen en juffen die (bijna) jarig waren kregen een hartjestattoo op de arm, door de acteur zelf gezet. In de namiddag bracht Verbruggen een bezoek aan het Hartencollege basisschool Weggevoerdenstraat (de vroegere Sint-Aloysiuscollege basisschool). Hij speelde er mee met het schoolteam in een FC De Kampioenen-sketch, waarin de nieuwe naam en het nieuwe logo van de school centraal stond. Ook hier kregen de leerlingen hartjestattoos en chocolademelk. Tot slot werd de polonaise ingezet. “Het was allemaal heel fijn en gezellig”, aldus Verbruggen. “Het schooljaar werd op een leuke manier gelanceerd. Het leukste was om met elke klas op de foto te gaan en terwijl korte gesprekjes te hebben met de leerlingen en hun vragen te beantwoorden.”