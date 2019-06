‘Lentedrink’ met zomerse muziek voor alle inwoners na afgelaste nieuwjaarsreceptie Claudia Van den Houte

04 juni 2019

19u18 0 Ninove Een half jaar nadat de nieuwjaarsreceptie van de stad Ninove uit veiligheidsoverwegingen werd afgelast, krijgen de Ninovieters komende zondag de al aangekondigde ‘lentedrink’ ter vervanging.

Alle inwoners kunnen op de binnenkoer van het stadhuis genieten van een hapje en een drankje. Er is ook ‘zomerse muziek’ van Los Bandos. De lentedrink vindt zondag 9 juni plaats van 11 uur tot 13 uur. Wie wil, kan daarna nog afzakken naar de Sinksenkermis op de Graanmarkt.

De stad lastte begin januari de nieuwjaarsreceptie voor haar inwoners af uit vrees voor rellen. Er was ongenoegen bij mensen omdat er een coalitie was gevormd zonder Forza Ninove, dat in oktober met 40 procent van de stemmen ruim de grootste partij werd in Ninove.