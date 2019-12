‘Kerststube’ De Wettel verwelkomt zondag Kerstman die per trein vanuit Lapland komt Claudia Van den Houte

10 december 2019

20u03 0 Ninove Café De Wettel is nog maar sinds eind september een Oostenrijkse bierstube, maar werd nu al tijdelijk omgevormd tot een ‘kerststube’. Zondag komt de Kerstman per trein afgezakt naar de zaak op het Stationsplein.

Uitbaters Annita Sonck en Dirk Souffriau bouwden hun café De Wettel na 25 jaar om tot een echte Oostenrijkse bierstube. Eind september heropende de vernieuwde zaak. Nu vormden ze hun zaak opnieuw om - weliswaar tijdelijk -, tot een ‘kerststube’. “Ik heb altijd van de kerstsfeer, vooral van het winterse, gehouden”, vertelt Annita Sonck. “Die winteravonden voor de haard: ik vind dat heel gezellig. Het idee van een kerststube past bovendien volledig in ons Oostenrijks concept. In Oostenrijk zijn er zelfs cafés en winkels die het hele jaar door inzetten op Kerstmis. Omdat ik mijn café altijd heb versierd in de kerstperiode had ik al veel kerstversiering, maar ik heb ook nog heel wat extra gerief gekocht. We hebben er een week over gedaan om alles op te hangen. De versiering blijft tot eind januari hangen.”

Kerstman per trein

Kerststube De Wettel is tijdens de kerst- en eindejaarsperiode alle dagen open. “Ook op de feestdagen, ja”, zegt Annita. “Dirk en ik zullen in de weekends en op de feestdagen in typische Oostenrijkse klederdracht gekleed zijn: ik in een dirndl, voor vrouwen, Dirk in lederhosen. Er zal ook aangepaste Duitstalige muziek en kerstmuziek te horen zijn.” Komende zondag komt de Kerstman op bezoek bij De Wettel. Hij arriveert met de trein om 15 uur in het station van Ninove, vlakbij de kerststube op het Stationsplein, samen met een gezelschap in Tiroler-klederdracht. “Hij zal snoep en fruit uitdelen aan de kinderen. Alle kinderen tot twaalf jaar krijgen daarna hierbinnen ook gratis een pannenkoek en warme chocolademelk.”

Opwaarderen stationsbuurt

Annita Sonck hoopt in de toekomst de kerstsfeer nog meer naar de stationsbuurt te brengen. “Veel mensen komen met de trein naar het wintergebeuren in Ninove, maar komen hier toe op een donkere plek. De kerstverlichting begint pas vanaf kruispunt Passage. Eigenlijk zou de kerstsfeer al vanaf het station moeten starten. Zo speel ik met het idee om eventueel samen met andere handelaars volgend jaar iets te organiseren in de stationsbuurt, bijvoorbeeld een kerstmarkt, om de stationsbuurt op te waarderen en te doen herleven. Ook het kerstgebeuren in het café zelf wil ik volgend jaar nóg meer uitbreiden en doen groeien”, besluit Annita.