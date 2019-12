‘Kerkenkerstwandeling’ belicht kerken en kerstverhalen Claudia Van den Houte

09 december 2019

18u54 0 Ninove De dienst Toerisme houdt op zondag 15 december een kerstwandeling door Ninove.

Het thema van de kerstwandeling is ‘kerken’. De startplaats is de barokke Abdijkerk, maar ook de Hospitaalkapel en de kapel van de Zusters Heilige Harten komen aan bod, net zoals kerstverhalen, kerstmuziek en een (warm) drankje. De wandeling is ongeveer 3 km lang. Je kan diezelfde dag ook terecht in het in kerstsfeer gehulde toeristisch bezoekerscentrum in de Hospitaalkapel in de Burchtstraat, waar medewerkers je tijdens de kerstopendeurdag van 9 tot 19 uur trakteren op een lekkere jenever.

De kerstwandeling start zondag om 15 uur aan de Abdijkerk, op het Kerkplein. Deelnemen kan tegen 5 euro per persoon, enkel met voorinschrijving. Inschrijven en meer info via toerisme@ninove.be.