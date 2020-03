“Jongeren bouwen kamp in bos om samen te komen en lappen coronamaatregelen aan hun laars” Claudia Van den Houte

29 maart 2020

21u57 15 Ninove Nadat eerder al bekend raakte dat in Ninove heel wat jongeren het samenscholingsverbod compleet negeren en zelfs spuwen naar de politie, vraagt oppositiepartij Forza Ninove een “keiharde aanpak” tegen jongeren die de coronamaatregelen zouden omzeilen door een kamp te bouwen in het bos.

Volgens Forza Ninove zouden verschillende jongeren een ‘kamp’ hebben geïnstalleerd in een bos dat gelegen is tussen de spoorweg en de tuinen van de woningen op de Okegembaan. Daar zouden ze ondanks de coronamaatregelen gewoon samenhokken. Voor Forza Ninove is de maat vol. “Dit kamp is uiteraard geen alleenstaand geval. Op het Kerkplein troepen elke avond allochtonen samen. Agenten worden bespuwd en uitgedaagd en er wordt een kat en muis spelletje gespeeld met de ordediensten. Die jongeren hebben niet het minste respect voor de Ninoofse medemens en willen elke vorm van gezag ondermijnen”, klinkt het. De partij wil dat de stad overschakelt naar nultolerantie.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) noemt de reactie van Forza “een slag in het gezicht van alle agenten die vandaag keihard werken en handhaven”. Ze wijst erop dat tijdens de dagelijkse videoconference die ze samen met de veiligheidscel en de korpschef houdt, al van in het begin de boodschap werd gegeven om hard op te treden en pv’s op te maken. “Via de korpschef werd aan het parket gevraagd sommige dossiers bij voorrang te behandelen en zware straffen uit te spreken, zeker voor diegenen die spuwen en hoesten in het aangezicht van ons personeel. Ook heb ik vrijdag al, in overleg met de politie, beslist om een plaatsverbod uit te vaardigen voor de hardleerse jongeren.”

“Wat het kamp betreft, heb ik dit onmiddellijk doorgegeven en gaat men kijken. We gaan vanaf nu ook interventies doen met burgerpolitie en anonieme wapens. Ook zullen we ons personeel beschermen en hebben we hen dan ook voorzien van een beschermingspakket met bril, mondmasker en ontsmettingsmateriaal. Ik ben immers van oordeel dat de politie ook moet worden gezien als eerstelijns. Deze crisis aanpakken zou partijoverschrijdend moeten zijn. Ik betreur dit enorm”, aldus De Jonge.