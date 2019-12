‘Ik rij Save’-stickeractie van Jeroen brengt 5.000 euro op voor Ouders van Verongelukte Kinderen Claudia Van den Houte

24 december 2019

12u25 2 Ninove De stickeractie ‘Ik rij Save’ van Jeroen Van Assche uit Meerbeke heeft 5.000 euro opgebracht voor de vzw ‘Ouders Van Verongelukte kinderen - SAVE’.

Jeroen startte de stickeractie om mensen te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik in het verkeer, nadat zijn broer en diens zwangere vriendin twintig jaar geleden om het leven kwamen door een dronken spookrijder. Hij overhandigde afgelopen vrijdag al een voorlopige cheque van 4.878,25 euro op het Warmste Week-podium van Studio Brussel in Kortrijk, maar intussen is het totale bedrag van zijn autostickeractie opgelopen tot 5.000 euro. In totaal zijn er de voorbije vier maanden 900 statische stickers verkocht deur-aan-deur, op kerstmarkten en in de verkooppunten in Ninove en daarbuiten. Jeroen werd tot in het West-Vlaamse Kortrijk en Roeselare gesteund.

“Het belangrijkste nu voor mij is dat iedereen de boodschap mee zal uitdragen om niet te rijden onder invloed”, zegt Jeroen. “Jammer genoeg zijn er twee weekends op rij twee jonge mensen verongelukt, steeds door een bestuurder onder invloed. Overschat jezelf niet en denk nooit ‘mij overkomt het niet’. De dag dat het ernstig misloopt, vergeef je het jezelf nooit. Ik wens iedereen een veilig en verstandig eindejaar toe.”