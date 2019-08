“Heraanleg kruispunt Tramstatie zou eerste prioriteit moeten zijn voor AWV in Ninove” Claudia Van den Houte

05 augustus 2019

19u01 0 Ninove Mobiliteitsschepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) noemt het betreurenswaardig dat de herinrichting van kruispunt Tramstatie al zeker niet vóór 2020 zal starten. Het was een voornemen van de stad om voor een betere doorstroming van de ring rond Ninove te proberen zorgen.

Er zijn al jaren plannen om het kruispunt van de Brusselsesteenweg, de Halsesteenweg en de Koning Boudewijnlaan aan te pakken, maar die worden telkens op de lange baan geschoven. Volgens wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zullen de werken al zeker niet vóór 2020 starten. In 2016 zei AWV nog dat de werken niet vóór 2019 zouden beginnen. “De heraanleg van kruispunt Tramstatie zou prioriteit nummer één moeten zijn voor Ninove”, vindt schepen Vande Winkel. “Het is een heel onveilig kruispunt voor fietsers en voetgangers. Twee belangrijke deelgemeenten worden erdoor ontsloten, alle fietsverkeer en schoolgaand verkeer moeten langs het kruispunt passeren. De inrichting ervan stamt nog uit de jaren 70. Het is absoluut niet meer van deze tijd.”

Afslagstroken

De heraanleg zal volgens Vande Winkel een flinke verbetering zijn op vlak van veiligheid en doorstroming. “Het ontwerp voor de heraanleg van het kruispunt ligt volledig klaar.” Er komen betere fietsvoorzieningen en in verschillende richtingen komen er afslagstroken zodat het afslaand verkeer de lichten niet moet nemen. “Het voorziet onder meer een aparte afslagstrook voor wie vanuit Brussel richting Aalst moet, wat een groot verschil zal zijn. Ook wie van Halle komt en richting Brussel moet, kampt nu met filevorming.”

Het stadsbestuur had het in haar startnota over een betere doorstroming van gemotoriseerd verkeer op de ring, maar Vande Winkel acht dat niet mogelijk zolang kruispunt Tramstatie niet wordt aangepakt. “Het verkeer komt daar in een flessenhals terecht. Ook aan kruispunt Den Doorn is er een probleem, maar dat is beperkt omdat het maar over een klein stukje gaat - vooral op de Aalstersesteenweg tussen de Groeneweg en Den Doorn. Bij kruispunt Tramstatie is er aan twee kanten een probleem: van de vroegere Sint-Theresiakerk tot aan het kruispunt en op de Halsesteenweg richting het kruispunt.”

Herinrichting N8

Na de heraanleg van het kruispunt zal ook de Brusselsesteenweg (N8) zelf worden aangepakt. Daarvoor zijn de onteigeningen nog volop bezig. Die werken zullen niet vóór 2023 starten. De steenweg wordt tussen het kruispunt ‘Tramstatie’ en het kruispunt met de Steenmeersstraat in Roosdaal volledig heringericht, met een middenberm, drie keerpunten, nieuwe fiets- en voetpaden, verbeterde haltes voor het openbaar vervoer, een aparte busbaan van de Herremansstraat tot het kruispunt Tramstatie en meer groenvoorzieningen.