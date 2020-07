“Grote namen als Albert Heijn en Burger King die naar Ninove komen, zijn goed voor economie en werkgelegenheid” Claudia Van den Houte

31 juli 2020

22u13 0 Ninove Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) vindt het een goede zaak dat Ninove grote ketens zoals Albert Heijn en Burger King lokt.

De voorbije week maakten we bekend dat de supermarktketen Albert Heijn naar Ninove komt, aan de Ring-West, én dat hamburgerketen Burger King ook in beroep een vergunning heeft gekregen voor een vestiging in Ninove, langs de Elisabethlaan. “En er zijn nog gesprekken lopende met een andere grote naam om zich in Ninove te vestigen, maar daar kan ik nog niets over zeggen”, vertelt Triest. “De komst van ketens zoals Albert Heijn en Burger King zijn goed voor onze economie en voor de Ninoofse consument. Verschillende ketens kijken immers naar elkaar op vlak van prijsbepaling. We moeten wel opletten dat we geen overaanbod creëren. Vandaar dat we maatregelen opleggen als er grote ketens naar Ninove komen. Zo leggen we hen een extra belasting op om onze lokale handelaars te steunen.”

“In vele ketens werken ook heel wat mensen, wat voor extra arbeidsplaatsen zorgt. Dat is welkom, zeker nu er mensen door corona hun job verliezen. We proberen ook onder meer met het geplande bedrijventerrein Doorn-Noord voor lokale tewerkstelling te zorgen. Ik hoop dat de werken voor de wegenis voor Doorn-Noord dit najaar opgeleverd zijn, zodat de bedrijven die er komen hopelijk eind dit jaar of begin volgend jaar kunnen beginnen bouwen.”