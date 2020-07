‘Forza Ninove Solidair’ geeft 400 pakketten schoolmateriaal weg met ‘terug-naar-school-actie’ (merendeel gaat naar kinderen van Forza-leden) Claudia Van den Houte

14u02 3 Ninove Forza Ninove Solidair, het sociaal project van Forza Ninove, is een ‘terug-naar-school-actie’ gestart.

Tijdens haar vierde actie schenkt Forza Ninove Solidair 400 basispakketten schoolmateriaal weg: 200 pakketten voor het basisonderwijs en 200 voor het secundair onderwijs. “Veel Ninovieters hebben moeite om elke maand opnieuw de eindjes aan elkaar te knopen. Ook de start van het schooljaar in september gaat gepaard met extra kosten. Deze mensen kunnen dan ook een extra steun best gebruiken, zeker tijdens deze coronacrisis die maar blijft duren”, klinkt het bij Forza Ninove Solidair. Opmerkelijk is wel dat 75 procent van de pakketten worden voorbehouden voor kinderen van leden van Forza Ninove. De overige pakketten zullen via lottrekking toegekend worden.

De pakketten kunnen worden aangevraagd via forzaninove.be/forza-ninove-solidair-lanceert-terug-naar-school-actie-en-deelt-400-pakketjes-met-schoolmateriaal-uit.