‘Dwars door Neigembos’ brengt in totaal 9.000 euro op voor muccostichting en vzw Wenteka Claudia Van den Houte

12 oktober 2019

17u02 2 Ninove De organisatoren van ‘Dwars door Neigem’ hebben de opbrengst van de jogging, in totaal 9.000 euro, overhandigd aan vertegenwoordigers van de nationale mucostichting en vzw Wenteka.

Afgelopen zomer organiseerden Koen Van den Houte en Mario Penne samen met Chiro Sjaloom Meerbeke en de meisjesscouts Ninove de jogging voor de tweede keer ten voordele van twee goede doelen: de nationale mucostichting en de vzw Wenteka, een vereniging uit Denderwindeke die elk jaar jeugdactiviteiten en speelpleinwerking organiseert tijdens de zomermaanden.

‘Dwars door Ninove’ lokte dit jaar 677 deelnemers. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. “Ze liepen 5.067 km of 2.027,04 toertjes door het Neigembos en overwonnen samen 141.892 hoogtemeters”, berekende Koen Van den Houte. Naast het inschrijvingsgeld gingen ook de opbrengsten van de drankenverkoop en eetstand naar de goede doelen. “Er werden 1.698 Witkappen, 307 hamburgers, 360 pintjes en 450 potjes vanillepudding verorberd.” “We hopen volgend jaar de kaap van de 1.000 deelnemers te bereiken”, zegt Mario Penne.

Organisatoren Koen Van den Houte en Mario Penne overhandigden de opbrengst, die dubbel zo groot is als vorig jaar, aan Rika De Schryver van de nationale mucostichting en Bart Barbieur van vzw Wenteka in het buurthuis van Lieferinge. “Ik ben zelf mama van twee tienerzonen die allebei mucopatiënt zijn”, aldus Rika. “Aangezien we als vereniging geen subsidies krijgen, leven we van schenkingen, giften en acties zoals deze. Ik dank jullie.”