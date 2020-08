‘Den board’, 20 jaar voltijds kunstenaar, stelt zo’n 140 werken tentoon: “Door corona maandenlang alleen bezig geweest met keramiek” Claudia Van den Houte

04 augustus 2020

16u11 11 Ninove Jean Pierre Van Oudenhove, bekend als ‘den board’, stelt vanaf zaterdag zijn keramiekwerken tentoon in zijn atelier ‘De Averulle’ en in zijn tuin in de Ophemstraat in Voorde.

“Ik stel dit jaar wel zo’n 140 werken tentoon”, vertelt hij. “Normaal geef ik twee dagen per week workshops, maar door de coronacrisis konden die niet meer doorgaan. En bijvoorbeeld iets gaan drinken op café kon ook een hele tijd niet. Daardoor heb ik maandenlang hele dagen aan mijn keramiek gewerkt. De helft van de 140 werken die ik tentoonstel, zijn nieuwe werken. Tijdens de lockdown heb ik er wel 25 gemaakt.”

‘Den board’ is dit jaar al twintig jaar voltijds kunstenaar. “In 2000 zette ik mijn toenmalig café/restaurant Den Board stop om mij volledig toe te leggen op mijn kunst. Met keramiek zelf ben ik al van mijn veertiende bezig.”

De tentoonstelling loopt van 8 tot en met 30 augustus, telkens van 13 tot 19 uur, in open kunstkeramiekatelier en -tuin ‘De Averulle’, Ophemstraat 118 in Voorde. Maandag en dinsdag is ze gesloten.