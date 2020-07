‘De MoonlightMaandagen’ gaan van start: Wekelijks concerten in openlucht op binnenkoer stadhuis Claudia Van den Houte

07 juli 2020

10u03 3 Ninove ‘De MoonlightMaandagen’ zijn afgelopen maandagavond voor het eerst van start gegaan.

Elke maandagavond van juli en augustus vindt er een gratis openluchtconcert plaats op de binnenkoer van het stadhuis. Door de opgelegde coronamaatregelen is ‘polonaisemuziek’ geen optie, dus kiest de stad voor een ‘klein maar fijn’-aanbod op het snijpunt van jazz, klassiek, folk en chanson, met onder andere concerten rond Edith Piaf en Leonard Cohen en opera-aria’s. Maar ook liefhebbers van tango, ‘kleine liedjes in het Nederlands’, Americana en ‘dreampop’ komen aan hun trekken. Damast Duo, bestaande uit de Belgische accordeonist Jonas Malfliet en de Syrische violist Shalan Alhamwy, gaf maandagavond de aftrap tijdens de eerste ‘MoonlightMaandagen’.

Voor het eerste concert waren er een vijftigtal toeschouwers. “Dit moet nog groeien en bekender worden. Het is ook een ander genre”, zegt schepen van Cultuur Henri Evenepoel (Open Vld). Vorige week vonden de eerste ‘Donderdagen’ (circus- en straattheaterfestival) van deze zomer en de allereerste ‘Cinema Norbert’ (openluchtcinema) al plaats, de andere vaste culturele activiteiten deze zomer. De eerste ‘De Donderdagen’ was alvast een voltreffer: Alle 200 gratis tickets waren de deur uit. Wellicht zal het maximumaantal hiervoor worden opgetrokken naar 250. “We zijn tevreden dat alles ‘coronaproof’ kan gebeuren en dat de reacties positief zijn. Ik denk dat als het weer meezit, we een geslaagde zomer zullen hebben”, aldus Evenepoel.

Meer info en reserveren via www.ninove.be/moonlightmaandagen-2020.