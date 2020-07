‘De Donderdagen’ voor het eerst met mondmasker: “Raar, maar in het belang van iedereen” Claudia Van den Houte

23 juli 2020

22u48 0 Ninove Op de binnenkoer van het stadhuis vond donderdagavond de eerste voorstelling van circus- en straattheaterfestival ‘De Donderdagen’ plaats sinds het Ninoofse stadsbestuur besliste dat er op alle publieke evenementen, ook in openlucht, een mondmasker moet worden gedragen.

Het wekelijkse gratis circus- en straattheaterfestival was het eerste evenement sinds de invoering van de mondmaskerplicht voor iedereen vanaf twaalf jaar en ouder op evenementen in Ninove. Dat verliep zonder problemen. Aan de ingang waren er mondmaskers voorzien voor mochten er toeschouwers zonder mondmasker komen opdagen, maar die bleken niet nodig te zijn: iedereen droeg een mondmasker. “Het is raar en wat moeilijker ademen, maar het is in het belang van iedereen”, aldus een toeschouwer.

Voor de voorstelling van afgelopen donderdagavond stelde de Leuvense circusschool Cirkus in Beweging een cabaretshow samen: professionele artiesten, ‘gevorderde’ studenten van de eigen circusschool en talent uit de plaatselijke circushumaniora brachten acrobatie, jongleren, evenwicht, goochelen en tal van andere acts. De reservaties voor De Donderdagen - reserveren is dit jaar verplicht door corona - verlopen vlot. Ook voor deze voorstelling werd het maximaal toegelaten aantal van 150 toeschouwers bereikt en was de show dus volzet. Eerder op de dag gaf de circusschool ook workshops voor kinderen.