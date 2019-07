‘De Donderdagen’ strijken met drie voorstellingen neer in Appelterre Claudia Van den Houte

16 juli 2019

17u17 0 Ninove Het wekelijkse zomercircus- en straattheaterfestival ‘De Donderdagen’ trekt ook dit jaar voor één keer naar een deelgemeente.

Drie voorstellingen zullen op donderdag 18 juli te zien zijn op het dorpsplein van Appelterre-Eichem. De eerste voorstelling is ‘Crêpes de la Bête’ van het Nederlandse gezelschap ‘Les Hirondelles’. De voorstelling is zowel om 19 uur als om 21.30 uur te zien. Ze gaat over een chique pannenkoekenrestaurant dat op zijn retour is. De chef probeert de schijn hoog te houden, maar zelfs zijn personeel is niet meer wat het geweest is. Het is een voorstelling met (lucht)acrobatiek, jongleren, humor, vuur en – natuurlijk - pannenkoeken.

Daarna brengt Compagnie Charlie met ‘Peek-a-boo’ een slapstickvoorstelling met de touch van een boksmatch. Met een linkse vol emotie, een energieke rechtse, een uppercut van humor, bruisende acrobatie en burleske valpartijen. Zelf noemen ze het ‘A Knock-out Comedy’. De voorstelling start om 20 uur.

Afsluiten doen de muzikanten van ‘Die Verdammte Spielerei’, het zotste wandelorkest van het westelijk halfrond. Ze brengen om 21 uur typische fanfaremuziek, een polka, een radiomelodie, een vleugje klassiek in combinatie met volksverlakkerij of een andere geestige verrassing.