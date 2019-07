‘De Burchtstraat Zingt & Swingt’ met tal van optredens Claudia Van den Houte

09 juli 2019

12u41 8 Ninove Op de parking van de OCMW-site vindt op vrijdag 12 juli en zaterdag 13 juli de vijfde editie plaats van ‘De Burchtstraat Zingt & Swingt’.

Er zijn telkens verschillende optredens. Vrijdag start dj Mojive om 19 uur met de ‘Foute Party’. Daarna staat de Ninoofse ambiancegroep Fret Tet & The Swinging Tepelboys op het podium. Zaterdag zijn er vanaf 19 uur optredens van Wendy Davis, Nicky Jones, Yves Segers, Marc Tompson, Nico Zingt Hazes en Danny Fabry met danseressen. Er zijn ook twee dagen lang drankstanden, met onder meer de Ninoofse witte en rode gin van Grand Café Versato en twee eetstanden, namelijk een frituurwagen waar men frietjes en verschillende snacks kan verkrijgen en een food caravan met pasta, panini en croques met verschillende sauzen. Voor de allerkleinsten zijn er ook kermisattracties. De toegang is gratis en iedereen is welkom, telkens vanaf 18 uur.