‘D-day Baby’ en vaandeldrager Sigmond viert zijn verjaardag voor het eerst in 25 jaar thuis door corona Claudia Van den Houte

06 juni 2020

18u27 3 Ninove Ninovieter Sigmond ‘Chico’ Ghijssels (76) werd geboren op D-day, het begin van de bevrijding van Europa op het einde van de Tweede Wereldoorlog, en bracht zijn verjaardag de voorbije 25 jaar telkens door in Normandië, waar hij als vaandeldrager deelneemt aan herdenkingen. Dat kan dit jaar niet door de coronacrisis.

Sigmond en Marie-Therese - die enkele dagen na haar man verjaart - vierden hun verjaardag dus voor het eerst in 25 jaar thuis. “Ik ga al sinds mijn vijftigste elk jaar rond mijn verjaardag naar Normandië. De laatste jaren verbleven we in Ver-sur-Mer en woonden we de herdenkingsplechtigheden bij in Arromanches. We hebben al heel de kustlijn van Normandië gezien. Dit jaar zouden we eens buiten Normandië zijn gegaan, naar Oradour-sur-Glane, een dorpje dat op 10 juni 1944 volledig werd verwoest. Onze kamers waren al geboekt - want dochter Nadia ging ook mee -, maar we hebben ze moeten afbellen door de coronacrisis”, vertelt Sigmond.

“Ik ben daar verdrietig om. Ik ben 25 jaar niet meer thuis geweest op deze dag en was dat niet meer gewoon.” Hij kreeg wel een mooie verrassing. “Onze dochter Sandra heeft me gebeld. Zij heeft zware beperkingen en verblijft in een home. We hebben haar lang niet mogen zien door de coronacrisis. Intussen zijn we al drie keer op bezoek mogen gaan, maar met plexiglas tussen ons. Ik heb gehuild toen de telefoon ging en ze ‘happy birthday’ voor mij begon te zingen. Onze andere dochter Nadia had dat geregeld. Vanaf 19 juni mag ze ook opnieuw bij ons thuis op bezoek komen.” Sigmond liet alvast de Engelse vlag wapperen in zijn tuin op D-day. “En wat Oradour-sur-Glane betreft: we gaan nog in september. Herdenkingen zijn er dit jaar toch sowieso niet, op misschien een schepen na die bloemen neerlegt. Uitstel is dus geen afstel.”