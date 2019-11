“Communicatie over inbraken moet inderdaad beter” Claudia Van den Houte

22 november 2019

15u44 2 Ninove “Het communicatiebeleid over inbraken moet inderdaad beter.” Dat gaf burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) toe op de gemeenteraad naar aanleiding van een vraag van Forza Ninove-fractieleider Guy D’haeseleer. Uit cijfers die De Jonge meedeelde op de gemeenteraad, blijkt dat er sinds oktober opvallend meer inbraken zijn.

D’haesleer vroeg om de cijfers van de inbraken in Ninove van de laatste twee jaar en stelde de vraag wanneer er nu eindelijk eens gestart wordt met een kordaat communicatiebeleid over die problematiek. “Ik vind dat als er een inbrakenplaag is in Ninove, de bevolking daarvan op de hoogte moet worden gebracht”, aldus D’haeseleer. “Het communicatiebeleid kan inderdaad beter. Ook in het zonaal veiligheidsplan hebben we gezien dat dit een knelpunt is waar uitgebreid aandacht aan besteed wordt. Men moet de externe communicatie beter doen”, zegt burgemeester De Jonge.

Cijfers

Zij gaf ook de meest recente cijfers over inbraken mee: in juli waren er 4 inbraken, in augustus 2, in september 4, in oktober 14 en in november tot nu toe 8. Sinds oktober zijn er dus opvallend meer inbraken, steeds in dezelfde buurt, rond de Denderhoutembaan, de Groeneweg en wijk Hof ter Duyst. “Onze regio wordt momenteel geteisterd door een inbrakenbende. De cijfers liggen wel in lijn met vorig jaar toen er in december-januari ook een reeks inbraken waren, vooral richting Denderhoutembaan”, verklaart De Jonge. “Het is duidelijk dat het om een rondtrekkende bende gaat, want de inbraken gaan gepaard met soortgelijke reeksen in andere steden en gemeenten in onze omgeving zoals Aalst, Denderleeuw, Haaltert, Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem.”

“Naar aanleiding van deze inbrakengolf hebben we anonieme politieagenten ingezet, maar er werden op dat moment geen daders gevat. De federale politie heeft wel een actie opgezet tegen ‘daderbendes’ waarbij een aantal verdachten werden gevat maar nog niet voorgeleid.” Dit jaar werden zo'n 11 verdachten voorgeleid, waarvan er 8 werden vrijgelaten onder voorwaarden. 3 zijn aangehouden en in de gevangenis beland.

“Het is onze intentie om ervoor te zorgen dat mensen een rapport en nog extra tips krijgen om hun woning beter te beveiligen. Er is ook een diefstalpreventie: de wijkagent geeft een brochure mee en kan op bezoek komen als het nodig is”, vertelt De Jonge. “Verder is het de bedoeling dat op het moment dat een ‘daderbende’ actief is, daar zo breed mogelijk over gecommuniceerd wordt.”