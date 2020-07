‘Cinema Norbert’ van start: Elke week gratis openluchtcinema aan Abdijkerk Claudia Van den Houte

04 juli 2020

13u24 4 Ninove Op de parking achter de Abdijkerk is vrijdagavond de eerste ‘Cinema Norbert’ van start gegaan.

Voor het eerst wordt er deze zomer elke vrijdag van juli en augustus gratis een film getoond op groot led-scherm. ‘De Patrick’, een film van Tim Mielants met Kevin Janssens, Josse De Pauw, Bouli Lanners en Katelijne Damen, mocht de spits afbijten. De toeschouwers konden in het mooie decor van de abdijparking bij zonsondergang genieten van de film in openlucht. Alles gebeurde ‘coronaproof’. Zo stonden de zitplaatsen op voldoende afstand van elkaar. Het aantal toeschouwers is beperkt en er wordt gewerkt met een reservatiesysteem.

Het filmaanbod van ‘Cinema Norbert’ is een mix van wat het afgelopen filmseizoen in petto had: enkele sterke Vlaamse films, kwaliteitsfilms en spraakmakende muziekfilms. De komende weken staan de films ‘The Best of Dorien B.’, ‘Torpedo’, ‘The Invisible Life of Euridice Gusmao’, ‘Ash is Purest White’, ‘Call me by your name’, ‘Fisherman’s Friends’, ‘Bohemian Rhapsody’, en ‘Yesterday’ nog op het programma.

Meer info en reserveren via www.ninove.be/openluchtfilm-cinema-norbert. Reserveren kan telkens pas vanaf de week voorafgaand aan de voorstelling.