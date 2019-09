‘Chassis To The Ground’ houdt eerste auto-meeting in industriepark Claudia Van den Houte

12 september 2019

10u21 0 Ninove De ‘Chassis To The Ground Crew’ houdt op zondag 15 september zijn eerste auto-meeting op het industrieterrein in Ninove.

Alle autoliefhebbers kunnen een bezoekje brengen aan het evenement of kunnen er zelf aan deelnemen met hun getunede wagen, oldtimer of sportwagen. Er is een vip-plaats voor de 30 mooiste wagens. Er worden ook een 30-tal prijzen uitgereikt aan de deelnemers. De bezoekers kunnen genieten van een hapje en een drankje terwijl ze de wagens bewonderen.

De auto-meeting ‘Chassis To The Ground Part 1' vindt op zondag 15 september van 10 uur tot 17 uur plaats op het industrieterrein, Nederwijk-Oost, in Ninove. De prijsuitreiking gebeurt om 16.30 uur. De toegang is gratis voor de bezoekers. De deelnemers betalen 10 euro per wagen.