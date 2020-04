“Carnavalsthema bekendmaken via livestream? We weten niet of we wel sponsors vinden” Claudia Van den Houte

09 april 2020

16u35 1 Ninove In de carnavalswereld zijn er gemengde gevoelens bij de bekendmaking van het carnavalsthema, dat door de coronacrisis via livestream zal gebeuren.

Het thema wordt op 11 april bekendgemaakt via livestream. Volgens sommige carnavalisten heeft het weinig zin om de bekendmaking te laten doorgaan, aangezien ze nog niet weten wat ze mogen verwachten. “Wat zijn de carnavalsgroepen nu in godsnaam met het nieuwe thema voor carnaval 2021 als ze nog niet weten welk budget ze als vereniging zullen hebben voor volgend jaar?”, vraagt Manu Geeroms van carnavalsgroep Nie Geweun.

“Ik heb vernomen dat de carnavalsinstanties het doen zodat carnavalisten al zouden kunnen brainstormen en de eerste ontwerpen schetsen, maar je kunt geen huis bouwen als je geen lening hebt. Normaal gaan we rond deze tijd op zoek naar sponsoring, maar wie gaat er nu sponsoren? En we weten ook nog niet welke van onze evenementen die we organiseren om geld in het laatje te brengen, zal kunnen doorgaan. Het is op basis van ons budget dat we onze ontwerpen maken. Je gaat geen villa verbouwen als je maar het budget hebt voor een rijwoning. In mei moeten we normaal ook al stoffen bestellen voor onze kostuums. We moeten eerst zien waar we aan toe zijn”, vindt Geeroms.

Op vraag van carnavalisten

“Het is net op vraag van de carnavalisten zelf dat het thema ook dit jaar in april wordt bekendgemaakt”, zegt Pascal Carael, voorzitter van de Koninklijk Karnavalraad vzw. “Wij waren zelf geen vragende partij. Wij weten dat het nu niet gepast is om over carnaval te praten, maar we hebben mails gehad van carnavalisten die ons lieten weten dat ze nu tijd hebben om te beginnen werken op basis van het thema dat wij voorstellen. Ik weet dat handelaars het momenteel erg moeilijk hebben en het daarom moeilijk is om te sponsoren. Het is mogelijk dat er carnavalsgroepen zullen ophouden te bestaan als gevolg van de coronacrisis. Ik denk dat we naar een carnaval van vroeger zullen teruggaan, waarbij er tweedehandsmateriaal werd gebruikt en er veel zelf werd gemaakt.”