‘Caemereheer’ en medebezieler Don Augustcomité Willy De Wolf overleden Claudia Van Den Houte

26 juli 2020

20u30 0 Ninove Willy De Wolf uit Pollare, in de Ninoofse carnavalswereld vooral bekend als één van de medebezielers van het Don Augustcomité, is overleden. Hij werd net geen 74 jaar oud.

Willy De Wolf was er in 1977 bij toen Aloïs Arijs, de echte naam van Don August, twee Pollaarse carnavalsgroepen oprichtte: ‘De Lachende Augusten’ en ‘de Pippi’s’. Toen Don August enkele jaren later voor het eerst een gooi deed naar de titel van Prins Carnaval, werd hij voor zijn campagne bijgestaan door een groep vrienden. Later werden zij het Don Augustcomité genoemd. Eén van die vrienden was Willy. “Ons comité kreeg zijn naam pas na zijn overlijden. Datzelfde jaar zijn we nog samengekomen om te bekijken wat we konden doen om zijn naam levend te houden”, vertelde Willy in februari nog aan onze krant, in een artikel over 22 jaar Don Augustprijs.

Op 11 november 1997 riep de Prinsencaemere, waarvan keizer Don August nog Opperhoofd is geweest, de Don Augustprijs in het leven. De Prinsencaemere zorgde voor een geldprijs, het Don Augustcomité voor een trofee, die telkens van de hand van William Arijs, de broer van Aloïs, komt. “Er was ook ieder jaar een grote receptie voor de uitreiking van de Don Augustprijs, waarbij Willy telkens schetste wie keizer Don August was”, vertelt Marc Siroyt, voormalig Prins Carnaval en lid van de Prinsencaemere. “Het Don Augustcomité heeft enorm veel gewerkt rond de Don Augustprijs en reikte naast de trofee ook medailles uit. Willy De Wolf werd daarom, samen met Roger Van der Eycken, ook van het comité, gehuldigd met de eretitel van ‘Caemereheer’.”