‘Brave New Maria’ met Kristien Hemmerechts in De Kantfabriek Claudia Van den Houte

04 oktober 2019

18u05 0 Ninove De voorstelling ‘Brave New Maria’, een postume hommage aan Maria Nys, is zondag te zien in De Kantfabriek.

Maria Nys huwde in Bellem (Aalter), honderd jaar geleden, met de Britse schrijver Aldous Huxley, wereldwijd bekend om zijn visionaire bestseller ‘Brave New World’. Hoewel ze in de geschiedenisboeken is verdwenen, bleek ze de drijvende kracht achter zijn carrière. Door haar huwelijk begin 20ste eeuw, vertoefde ze in de Britse en Amerikaanse schrijvers-elite. Huxley stond mee aan de wieg van een nieuwe visie op mens en maatschappij. Er moest grootser en vrijer geleefd en gedacht worden.

Schrijfster Kristien Hemmerechts blaast samen met duizendpoot van de Belgische jazz Bart Maris en sopraan Sylvie De Pauw (Collegium Vocale Gent) nieuw leven in de meer dan 2000 gedetailleerde brieven van Maria Nys-Huxley naar het thuisfront. In de sfeer van het visionaire ‘Brave New World’ verkennen ze de raakvlakken tussen klassiek en vrije jazz.

De voorstelling ‘Brave New Maria’ vindt op zondag 6 oktober om 17 uur plaats in De Kantfabriek, Burchtdam 4 in Ninove. Reserveren kan via hildenijs@gmail.com. De expo met actuele kunst in De Kantfabriek is nog elke zaterdag van 15 tot 18 uur en zondag van 16 tot 18 uur te bezoeken.