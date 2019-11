‘Bordritis’ in Outerstraat en Bovenhoekstraat aangepakt: 42 parkeerborden op enkele honderden meters verwijderd en vervangen door 6 zoneborden Claudia Van den Houte

08 november 2019

In de Outerstraat en de Bovenhoekstraat werden de veelbesproken 42 parkeerborden verwijderd.

Een jaar geleden keken de inwoners raar op omwille van de grote hoeveelheid borden in amper twee straten. Op enkele honderden meters stonden maar liefst 42 parkeerborden. Hoewel het eerst nog klonk dat de borden wettelijk verplicht waren, bleek al snel dat er een andere mogelijkheid was, met heel wat minder parkeerborden. Enkele maanden geleden liet schepen van Parkeerbeleid Michel Casteur (Open Vld), die de bevoegdheid in januari overnam van schepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen), weten dat er heel wat borden zouden verdwijnen. “We zullen bekijken hoe we het systeem kunnen aanpassen. Ik heb nog nergens in een stad een dergelijke verzameling aan verkeersborden gezien”, zei Casteur eind april nog. De voorbije dagen werden alle parkeerborden verwijderd en vervangen door zes zoneborden.

“Het zonebord geeft aan dat je je in een zone bevindt waar je alleen mag parkeren op plaatsen die aangeduid zijn met parkeervakken”, vertelt schepen Casteur. “Eén van de borden in de Bovenhoekstraat zal nog vervangen worden door een groter bord en zal op een andere plaats worden gezet, omdat het een beetje weggestoken zit achter de façade van een hoekwoning.” Volgens Casteur volstaan de zes zoneborden in de plaats van de 42 parkeerborden. “Anders zou het een dure bedoening worden als er in elke straat waar er in parkeervakken mag worden geparkeerd zoveel borden zouden moeten komen. We zullen de 42 parkeerborden die werden weggenomen elders gebruiken, waar er over korte afstand geparkeerd kan worden.” De 42 parkeerborden hebben in totaal zo’n 11.000 euro gekost.