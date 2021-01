“Niks van gevoeld”: rusthuisbewoners in Meulebeke, Kortrijk en Aalter reageren blij en opgelucht op felbegeerde coronaprik

Rumbeke Driekonin­gen brengen handgel, handschoe­nen en mondmas­kers naar WZC Sint-Henricus

14:48 Driekoningen coronastyle in woonzorgcentrum Sint-Henricuswaar het op 6 januari traditioneel groot feest is. Alle bewoners verzamelen om met z’n allen te smullen van een stuk driekoningentaart. Door de pandemie is dit echter niet haalbaar want iedereen moet binnen z’n eigen leefgroep blijven. Toch doken Caspar, Melchior en Baltasar op in één van de leefgroepen van het WZC langs de Sint-Rochusstraat. “Het was een vrij spontaan gebeuren”, vertelt hoofdverpleegkundige Tahira Talloen. “Het thema Driekoningen was eerder deze week al ter sprake gekomen. Onmiddellijk waren er enkele bewoners die opperden dat het leuk zou zijn moesten ze zich nog eens kunnen verkleden. Dat viel niet in dovemansoren bij onze ergotherapeuten en zo konden wij toch een beetje van de Driekoningensfeer genieten.” Driekoningen is het katholieke feest waarop herdacht wordt dat de wijzen uit het oosten naar de stal kwamen waar Jezus werd geboren. Ze brachten goud, mirre en wierook mee als geschenken. Maar niet in Sint-Henricus. “Onze koningen kozen voor een ludieke, hedendaagse versie van dat verhaal en brachten handgel, handschoenen en mondmaskers naar onze directeur Paul Callebert.”